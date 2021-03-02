В Азербайджане в 26 заведениях общепита выявлены нарушения правил карантина

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом министров, Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана провело 671 мониторинг в 381 заведении общепита.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, в 26 заведениях общепита, расположенных в Сабаильском, Хатаинском, Наримановском, Сураханском, Низаминском, Бинагадинском, Хазарском районах Баку, а также Сумгайыте, Гяндже, Евлахе, Кюрдамирском, Гёкчайском, Исмаиллинском, Загатальском, Гаджигабульском, Сальянском, Шамкирском и Имишлинском районах, где проводились мониторинги, были выявлены грубые нарушения законодательства.

В связи с выявленными нарушениями были приняты меры в связи с Кодексом об административных проступках Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)