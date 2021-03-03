В одной из бакинских школ вновь возобновляются очные занятия
БАКУ /Trend/ - В средней школе №82 города Баку возобновляются очные занятия.
Как передает в среду Trend, четвертого марта завершается 14-дневный карантин для учащихся и преподавателей школы, введенный на основании заключения Наримановского районного отделения центра гигиены и эпидемиологии.
Напомним, что ранее у одного учащегося и двух преподавателей школы был выявлен коронавирус, и учащиеся 19 февраля были временно переведены на дистанционное обучение.
Отметим, что в настоящее время учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях осуществляется в соответствии с временными правилами организации учебы в период особого карантинного режима.
(Текст: Турал Гараджаев)
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