В одной из бакинских школ вновь возобновляются очные занятия

БАКУ /Trend/ - В средней школе №82 города Баку возобновляются очные занятия.

Как передает в среду Trend, четвертого марта завершается 14-дневный карантин для учащихся и преподавателей школы, введенный на основании заключения Наримановского районного отделения центра гигиены и эпидемиологии.

Напомним, что ранее у одного учащегося и двух преподавателей школы был выявлен коронавирус, и учащиеся 19 февраля были временно переведены на дистанционное обучение.

Отметим, что в настоящее время учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях осуществляется в соответствии с временными правилами организации учебы в период особого карантинного режима.

(Текст: Турал Гараджаев)