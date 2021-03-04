Завтра в Баку местами пройдет дождь

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля будет преобладать переменная облачность, местами пройдет дождь, к полудню постепенно прекратится, будет дуть южный ветер, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем – 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление опустится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет на уровне 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана в пятницу временами пройдут осадки, местами выпадет снег, к полудню постепенно прекратятся. Местами возможен туман, ожидается умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем – 8-13 градусов тепла, в горах – ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 5 марта ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)