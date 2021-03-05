Поезда "Баку-Сумгайыт" не будут работать три дня

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановление Кабинета министров Азербайджана, электропоезда "Баку - Пиршаги - Сумгайыт" не будут курсировать шестого, седьмого и восьмого марта.

Об этом в пятницу сообщили Trend в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что движение поездов будет возобновлено с 9 марта по прежнему графику.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)