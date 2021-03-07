В Азербайджане завершился тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня провел тестовые экзамены по должностным группам административно-руководящих (вид А) и административно-исполнительных (вид В) должностей государственной службы, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Центр.

Из 57 прошедших регистрацию кандидатов на экзамен явилось 52 человека.

По результатам экзамена, условия конкурса успешно выполнили 8 кандидатов по подгруппам AB4, AC1, AC2, AC3, AC4.

Результаты экзамена по административно-исполнительным должностям вида В будут объявлены сегодня вечером.

Для получения сертификата лица, успешно сдавшие экзамен, должны с 9 по 29 марта заполнить на портале ГЭЦ форму обращения.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать в ГЭЦ 10-11 марта с 14:00 до 17:00 часов.

(Редактор: Надир Насиров)