В Азербайджане предусматривается создать систему студенческих кредитов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году предусматривается создать систему "Образование - студенческий кредит".
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за прошлый год.
На эти цели в госбюджете-2021 предусмотрены 80 миллионов манатов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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