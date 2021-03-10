В Азербайджане предусматривается создать систему студенческих кредитов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году предусматривается создать систему "Образование - студенческий кредит".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за прошлый год.

На эти цели в госбюджете-2021 предусмотрены 80 миллионов манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)