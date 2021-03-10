С завтрашнего дня в Азербайджане ухудшится погода — глава Бюро прогнозов

БАКУ /Trend/ - В результате поступления в страну холодных воздушных масс из Сибири с полудня 11 марта на территории Азербайджана ожидается изменение погодных условий.

Об этом в среду сказала Trend директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 12-го и до утра 13 марта скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, а 12 марта к полудню в некоторых местах полуострова будет доходить до 30-33 м/с.

«В четверг ожидается дождь, который к полудню 12 марта перейдет в мокрый снег и снег, местами интенсивного характера, ожидается метель. В ночь с 12 на 13 марта температура воздуха понизится по сравнению с предыдущими днями на 3-5 градусов и приблизится к нулю», — уточнила Мамедова.

По словам главы Бюро прогнозов, завтра на территории страны, начиная с северных и западных районов, изменятся погодные условия, ожидается нестабильная погода, пройдут осадки, местами снег, в отдельных регионах интенсивного характера. В районах Азербайджана ожидается сильный ветер, по сравнению с предыдущими днями температура воздуха понизится на 5-8 градусов. В горных и предгорных районах есть вероятность образования гололедицы на дорогах.

Гюльшад Мамедова добавила, что нестабильные погодные условия продолжатся до утра 13 марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)