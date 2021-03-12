Фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются осадки, идет снег, местами сильный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Так, высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) составила 42 см, уровень осадков в Имишли - 30 мм (100% месячной нормы).

В Баку идет мокрый снег.

Наибольшая скорость ветра была зафиксирована в Нефтчале - 32 м/сек. На Абшеронском полуострове скорость ветра составила 18 м/сек.

Высота волн на Каспии достигает 4,3 метра.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составляет 2 градуса тепла, в низменных районах страны 0-2 градуса мороза, в горных районах - 4-6, на высокогорных территориях - 10-14 градусов мороза. В Нахчыванской АР - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)