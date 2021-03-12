На выходные Бакметрополитен протестирует поезда

БАКУ / Trend/ - 13–14 марта поезда Бакинского метрополитена будут протестированы в условиях режима нормальной работы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Тестирование в условиях режима нормальной работы нацелено на проверку и оценку инфраструктуры метрополитена как единой системы и сохранение оптимальности уровня готовности.

В рамках тестирования поезда в течение дня будут курсировать в соответствии с установленным графиком. За это время будут проверены организация и управление движения, в том числе системы электроснабжения и другие инженерно-технические системы инфраструктуры. Кроме того, в порядке режима обычной работы будут проверены сооружения и оборудование.

Во время тестирования пассажирских перевозок осуществляться не будет. Возобновление пассажироперевозок в метро регулируется решениями Оперативного штаба при Кабмине.

Напомним, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и ее возможных последствий постановлением Кабинета министров Азербайджана режим особого карантина продлен до 06:00 часов 1 апреля 2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)