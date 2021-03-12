Будут разработаны стратегический и операционный планы Фонда возрождения Карабаха (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд возрождения Карабаха и Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" заинтересованы в сотрудничестве с целью внесения вклада в возрождение освобожденных от многолетней армянской оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в фонде, об этом говорилось в ходе встречи главы ОО, депутата Милли Меджлиса (парламент) Турала Гянджалиева и председателя правления Фонда возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева.

Встреча состоялась в 11 марта в офисе общины с участием сотрудников данной структуры, среди которых были руководитель международного отдела Айбениз Исмаилова, глава отдела коммуникации и медиа Ахмед Махмудов, писатель-публицист Магсад Нур и другие.

В ходе встречи глава общины и ее представители рассказали о различных проектах, которые были реализованы организацией в течение последних лет. Среди них немало инициатив по доведению реалий о последствиях армянской оккупации до международной общественности и по популяризации истории Карабаха среди местной и зарубежной аудитории.

Турал Гянджалиев рассказал о положении своих избирателей из Ханкенди, ожиданиях общины в постконфликтный период и желании вернуться на родные земли.

«Мы со своей стороны постараемся содействовать этому», — сказал он.

Председатель Фонда Рахман Гаджиев, в свою очередь, рассказал участникам встречи о работе по созданию соответствующих структур организации, целях и задачах, поставленных перед фондом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Одной из основных задач фонда является привлечение пожертвований и грантов, которые будут направлены на соответствующие проекты по возрождению Карабаха», — уточнил он.

По словам председателя, в самое ближайшее время будут разработаны стратегический и операционный планы фонда.

В рамках своей деятельности фонд будет претворять в жизнь различные проекты, отметил Рахман Гаджиев, в том числе направленные на восстановление материально-культурных ценностей Карабаха, привлечение инвестиций в этот регион и развитие человеческого капитала.

«Глава государства в своих выступлениях неоднократно подчеркивал особое значение развития человеческого капитала. Расценивая заявления главы государства как руководство к действию, фонд будет уделять особое внимание этому направлению в своей деятельности, ведь именно люди определяют успех любого начинания, особенно такого грандиозного, как возрождение и реинтеграция освобожденных земель», — отметил Рахман Гаджиев.

Среди задач фонда председатель Правления перечислил стимулирование процесса привлечения инвестиций в Карабахский регион Азербайджана, поощрение партнерства между государством и частным сектором (public-private partnership), а также продвижение среди местной и международной общественности информации о Карабахе, ущербе, нанесенном в результате оккупации, а также процессе восстановления этого региона.

В ходе встречи было сказано, что согласно поручению главы государства все реализуемые в Карабахе проекты будут соответствовать высшим мировым стандартам. Было подчеркнуто, что освобожденные территории страны должны стать зоной "зеленой" энергии, площадкой для реализации таких прогрессивных концепций, как "умный город" и "умное село".

Участники встречи договорились продолжить коммуникацию в рабочем режиме и сделать формат подобных встреч регулярным.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)