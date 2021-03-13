В Азербайджане в опросе на тему возвращения в Карабах приняли участие 30 тыс вынужденных переселенцев

БАКУ /Trend/ - В онлайн-опросе, проведенном в Азербайджане среди вынужденных переселенцев на тему возвращения на освобожденные от оккупации территории, приняли участие 30 тысяч человек.

Об этом в субботу сказал Trend член Рабочей группы, созданной при Университете ADA по работе в сфере возвращения вынужденных переселенцев в Карабах, доктор экономических работ, профессор Акиф Мусаев.

По его словам, в опросе в целом запланировано участие 100 тысяч беженцев и вынужденных переселенцев.

"Опрос стартовал 22 февраля, и до сегодняшнего дня в нем приняли участие 30 тысяч человек. Этот процесс продолжается. Если в ходе опроса свою позицию выскажут 100 тысяч человек, то исследовательская группа подготовит необходимые прогнозы, проекты, которые представит в соответствующие структуры. Также планируется проведение очного опроса. Случайная выборка охватит 1 100 семей", - отметил Мусаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)