Стартовал новый этап исследования по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исследовательская группа, созданная в Университете АДА в целях прогнозирования потенциала репатриации для эффективной организации возвращения на освобожденные территории Азербайджана, на основании государственного заказа приступила ко второму этапу исследования.

Как сообщили в понедельник Trend в Университете АДА, на текущем этапе исследования "Прогнозирование и эффективная организация репатриации в постконфликтные районы Азербайджана", который начался девятого марта, проводятся интервью с вынужденными переселенцами. Основная цель очных опросов — подробно изучить намерения, пожелания и предложения вынужденных переселенцев по возвращению, оценить общий потенциал и "плотность" по этапам репатриации.

Интервью-опросы проводятся смешанным образом на основе статистического анализа и случайной подборки среди 1100 вынужденных переселенцев, большинство из которых являются главами домохозяйств. Репрезентативность обеспечивается по всем возможным параметрам.

Интервьюеры (ведущие опрос) — высококвалифицированные молодые специалисты, представляющие различные научные и образовательные учреждения страны. До начала работы для них были организованы специальные тренинги, по окончании которых каждый интервьюер прошел тестирование.

Исследовательская группа вновь сообщает, что личная информация об опрошенных вынужденных переселенцах остается конфиденциальной и будет использоваться только для подготовки аналитических документов по эффективной организации репатриации, предназначенных для государственных органов.

Наряду с этим, в рамках общего опроса успешно продолжается начатый с 22 февраля онлайн-опрос вынужденных переселенцев. Чтобы пройти онлайн-опрос, следует пройти по ссылке.

Исследовательская группа выражает признательность вынужденным переселенцам за сотрудничество.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)