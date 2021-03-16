Численность населения Азербайджана превысила 10,122 млн

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года численность населения Азербайджана выросла на 3 015 человек, или на 0,03 процента.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат, на 1 февраля численность населения страны достигла 10 122 148 человек.

В городах проживают 53 процента от общей численности населения, в селах - 47 процентов. 49,9 процента населения составляют мужчины, 50,1 процента - женщины.

Плотность населения составляет 117 человек на квадратный километр.

В январе в Азербайджане было зафиксировано 7 972 смерти.

Смертность на каждую 1 000 человек составила 9,4.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)