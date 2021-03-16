МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с праздником Новруз

БАКУ /Trend/ - Распространение вируса COVID-19 в Азербайджане на фоне продолжающейся во всем мире пандемии делает нежелательным традиционное проведение праздника Новруз в этом году.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана, об этом говорится в обращении ведомства к населению страны в связи с праздником Новруз.

Министерство в своем обращении призывает население соблюдать требования особого карантинного режима, введенного в стране для предотвращения распространения инфекции COVID-19, провести предстоящие нерабочие только с членами семьи, избегать массовых собраний, соблюдать правила личной гигиены и пользоваться защитной маской.

«Также напоминаем о важности неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности для предотвращения возможных нежелательных событий. В случае опасности следует звонить по телефону 112», — добавили в МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)