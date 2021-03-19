Рост числа заражений в Азербайджане сделает ужесточение карантина неизбежным — Шахмар Мовсумов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в больницах 10 тысяч коек, что позволяет нам не идти на ужесточение карантина.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал Помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что если в больницах не будет хватать коек, то ужесточение будет неизбежным.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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