Рост числа заражений в Азербайджане сделает ужесточение карантина неизбежным — Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в больницах 10 тысяч коек, что позволяет нам не идти на ужесточение карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал Помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что если в больницах не будет хватать коек, то ужесточение будет неизбежным.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)