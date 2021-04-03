Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове четвертого апреля ожидается переменная облачность без осадков, утром - местами туман, южный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана завтра прогнозируется погода преимущественно без осадков, ночью и утром - туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 16-21 градус тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорье ночью - 3-6 градусов мороза, днем - 7-12 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)