В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время продолжается лечение 59 военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.
Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге, посвященном работе военных врачей, в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.
Он отметил, что военнослужащие проходят лечение в Главном клиническом госпитале и госпитале поселка Бильгя.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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