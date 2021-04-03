В Азербайджане названо число находящихся на лечении военнослужащих, получивших ранения в ходе Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время продолжается лечение 59 военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал исполняющий обязанности начальника Главного медицинского управления министерства обороны Азербайджана полковник медицинской службы Фируддин Набиев на брифинге, посвященном работе военных врачей, в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил.

Он отметил, что военнослужащие проходят лечение в Главном клиническом госпитале и госпитале поселка Бильгя.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)