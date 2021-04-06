В Бакинской высшей школе нефти состоялся выпуск очередного курса «Бизнес-образование для инженеров»

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялся выпуск очередного курса «Бизнес-образование для инженеров», который является совместным проектом вуза и компании BP.

Цель данного проекта – развить в студентах, обучающихся на инженерных специальностях, лидерские и управленческие навыки, а также расширить возможности для их карьерного роста.

В общей сложности 300 студентов подали заявки для обучения на курсе.

В итоге на курс «Бизнес-образование для инженеров» были зачислены 80 студентов инженерных специальностей, обучающихся на 4 - 5 курсах Бакинской высшей школы нефти и 3 - 4 курсах других высших учебных заведений, включая Азербайджано-французский Университет (UFAZ), Бакинский инженерный университет, Университет архитектуры и строительства, Университет Хазар, Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Обучение по данному курсу, охватывающему 6 модулей (Навыки коммуникации и проведения презентаций, Управление проектами, Тайм-менеджмент и эффективность, Управление рисками, Основы финансирования, формирования бюджета и контроля затрат, Основы управления персоналом и лидерство), велось исключительно на английском языке.

На церемонии, посвященной завершению очередного курса «Бизнес-образование для инженеров», присутствовали ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, менеджер по мероприятиям и бренд-коммуникациям компании BP Azerbaijan Заур Джабраил, а также окончившие курс студенты.

Слушателям, успешно завершившим курс «Бизнес-образование для инженеров», были вручены совместные сертификаты БВШН и BP.