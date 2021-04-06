В Азербайджане выявлено 2 035 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 174 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 035 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 174 человека, скончались - 32, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 273 869 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 243 467 человек выздоровели, 3 743 – скончались. Продолжается лечение 26 659 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 12 701 тест, а в целом за все время пандемии – 2 948 419.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)