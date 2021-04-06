В Азербайджане выявлено 2 035 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 174 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 035 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1 174 человека, скончались - 32, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 273 869 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 243 467 человек выздоровели, 3 743 – скончались. Продолжается лечение 26 659 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведен 12 701 тест, а в целом за все время пандемии – 2 948 419.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Богатая палитра Азербайджана представлена на Фестивале мусульманского искусства и культуры в Великобритании (ВИДЕО)
Лента новостей
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на строительство ремонтно-механического цеха
Формирование коллективного иммунитета у населения Азербайджана поможет победить COVID-19 - Ассоциация
Азербайджанская интеллигенция о культурно-историческом наследии и информационных войнах — Фархад Бадалбейли, Фуад Ахундов, Саадат Кадырова на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Богатая палитра Азербайджана представлена на Фестивале мусульманского искусства и культуры в Великобритании (ВИДЕО)
Азербайджанский депутат призвал дать политико-правовую оценку удару Армении по Шуше из ОТРК "Искандер-М"
В экзамене на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов
Ко дню рождения Чингиза Абдуллаева: Во время второй Карабахской войны в соцсетях массово блокировали мнения азербайджанцев
Армения обязана продемонстрировать конструктивный подход и передать Азербайджану карты минных полей - украинский эксперт
Газпромбанк и ВЭБ.РФ при участии ЭКСАР рассмотрят возможность финансирование модернизации газотранспортной системы Узбекистана