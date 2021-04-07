Управление мусульман Кавказа прокомментировало вопрос совершения хаджа из Азербайджана в 2021 г. (ВИДЕО)

БАРДА /Trend/ - В настоящее время неизвестно, будет ли организован в 2021 году хадж для паломников из Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли.

По его словам, в ближайшее время министерство хаджа Саудовской Аравии выступит с заявлением.

"Саудовская Аравия приняла решение, в соответствии с которым хадж могут совершать лица, прошедшие вакцинацию (от COVID-19). В Азербайджане по этому вопросу конкретное решение пока не принято. В любом случае мы должны выполнять поставленные требования", - сказал Гасанли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)