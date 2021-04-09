Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью - 12-14, днем - 15-18 градусов тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

В ряде северных и западных районов страны завтра ожидаются грозовые дожди, град, в высокогорье - снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 11-16, днем - 21-26 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)