МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветренной погодой

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в ночь с 9 на 10 апреля ожидается смена погодных условий и сильный ветер на территории страны.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с ожидаемой ветреной погодой Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) советует населению не выходить на улицу без серьезной надобности.

В ветреную погоду рекомендуется держаться подальше от легких и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

При сильном ветре рекомендуется также особо строго соблюдать правила пожарной безопасности с учетом сложности тушения пожаров, в частности на открытом воздухе.

В случае опасности следует обратиться на горячую линию МЧС по телефону «112».

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)