Азербайджанские гимнасты заняли второе место на соревнованиях в Египте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнасты добились успеха на Международном турнире по аэробной гимнастике "Egyptian Pharaohs cup" в Каире (Египет), сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.

Члены команды Азербайджана по аэробной гимнастике Владимир Долматов и Мадина Мустафаева заняли второе место на соревновании среди смешанных пар.

Отметим, что международный турнир завершится 10 апреля.