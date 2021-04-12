В Физули будет восстановлено здание редакции газеты Araz (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Разрушенное армянами здание в Физули, в котором размещалась редакция газеты Araz, будет восстановлено.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

Он отметил, что эта газета, учрежденная в 1931 году в Физули, до армянской оккупации была ведущим СМИ региона.

"Лишь часть фасада здания уцелела после вандализма. Мы его восстановим", - написал Керимов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)