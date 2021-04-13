Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами ожидается кратковременный дождь, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.
На Абшеронском полуострове ночью - 9-12, днем - 16-18 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В ряде районов Азербайджана завтра ожидаются переменные грозовые дожди, местами сильные, в высокогорье - снег, возможен град. Усиливающийся западный ветер.
Ночью - 7-12, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью - 3-7, днем - 7-12, местами до 17 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)