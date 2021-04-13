Сфера гидрометеорологии в Азербайджане нуждается в молодых кадрах со знанием технологий - минэкологии

ГУБАДЛЫ /Trend/ - Сфера гидрометеорологии в Азербайджане нуждается в кадрах со знанием технологий.

Об этом сказала журналистам глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева в рамках медиатура, организованного министерством экологии и природных ресурсов в Губадлинский район, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в рамках модернизации гидрометеорологической сферы в Азербайджане применяются самые современные технологии.

«Необходимо привлечь в эту сферу молодых специалистов. Поэтому приоритетом является работа по повышению кадрового потенциала. Систематически будут организовываться тренинги в рамках различных проектов при поддержке Главного управления метеорологии Турции, ЕС и ООН», - сказала Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)