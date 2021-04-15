Сегодня в Азербайджане завершается отопительный сезон

Общество 15 апреля 2021 09:35 (UTC+04:00)
Сегодня в Азербайджане завершается отопительный сезон

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершается отопительный сезон, сказал в четверг Trend начальник отдела ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафиг Алиев.

"С сегодняшнего дня подача отопления будет приостановлена в 3800 жилых зданиях, 287 средних школах, 162 детсадах, 160 учреждениях здравоохранения и почти в 1800 других социально-хозяйственных объектах. Это означает окончание работы 559 котельных и 90 отопительных пунктов. Данное решение не касается абонентов, обеспечиваемых горячей водой", - сказал он.

Начальник отдела ОАО добавил, что в ряде горных и предгорных районов страны отопление будет подаваться до 1 мая.

Напомним, что отопительный сезон в стране начинается с 15 ноября и завершается 15 апреля следующего года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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