На выпускные экзамены в Азербайджане не был допущен ряд учащихся
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 15 апреля провел выпускные экзамены по полному среднему (11-летнему) образованию.
Как передает в четверг Trend со ссылкой на Центр, два человека из-за повышенной температуры на основании врачебного заключения не были допущены к экзамену.
Также в экзамене не смогли принять участие лица, которые не имели при себе необходимые документы.
ГЭЦ вновь призывает учащихся быть внимательными в вопросе документов. Не имеющие при себе пропускной лист, декларацию о здоровье участника и подлинник удостоверения личности на экзамен допущены не будут.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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