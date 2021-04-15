На выпускные экзамены в Азербайджане не был допущен ряд учащихся

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 15 апреля провел выпускные экзамены по полному среднему (11-летнему) образованию.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Центр, два человека из-за повышенной температуры на основании врачебного заключения не были допущены к экзамену.

Также в экзамене не смогли принять участие лица, которые не имели при себе необходимые документы.

ГЭЦ вновь призывает учащихся быть внимательными в вопросе документов. Не имеющие при себе пропускной лист, декларацию о здоровье участника и подлинник удостоверения личности на экзамен допущены не будут.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)