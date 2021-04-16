В Азербайджане во время пандемии в рамках программы занятости трудоустроено 100 тыс. чел

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в период пандемии в рамках программы занятости работой обеспечено 100 тысяч человек, 12 тысяч семей привлечено к программам самозанятости

Об этом говорится в отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2020 год, сообщает в пятницу Trend.

Отмечается, что это существенно уменьшило риск превращения граждан в жертв принудительного труда.

В ходе мониторингов было выявлено, что 67 человек работали без трудового или гражданского договора. В связи с этим материалы, собранные в отношении одного работодателя, были направлены в генеральную прокуратуру, а четверо – были оштрафованы в административном порядке.

В отчетном году следственно-розыскными мерами в стране было выявлено 5 фактов принудительного труда. Также было установлено, что 9 жертв этих преступлений эксплуатировалось в сельскохозяйственной сфере. По каждому из этих фактов было проведено расследование, и виновные лица были привлечены к судебной ответственности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)