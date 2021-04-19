Больше всего случаев заражения коронавирусом по Баку выявлено в Бинагадинском районе

БАКУ /Trend/ - На настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе - 14,8%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на koronavirusinfo.az.

На Хатаинский район Баку пришлись 13,4% заражений, Ясамальский - 12,4%, Сабунчинский - 10,9%, Наримановский - 8,3%, Сураханский - 8,1%, Насиминский - 8%, Низаминский - 7 %, Хазарский - 7%, Гарадагский - 4,6%, Сабаильский - 5,1%, Пираллахинский район - 0,5% случаев заражения коронавирусом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)