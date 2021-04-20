БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 29-30 апреля состоятся выпускные экзамены, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно информации, 29 апреля пройдут экзамены для выпускников общеобразовательных учреждений в Нахчыванской АР, Бардинском, Гёйчайском, Гёйгёльском, Лерикском, Гусарском, Сабирабадском, Шамкирском районах, в городе Шеки, специальных общеобразовательных школах Баку (школы-интернаты и др.), школе на о. Чилов, а также в общеобразовательных учреждениях с преподаванием на английском и французском языках.

30 апреля пройдут выпускные экзамены для учащихся 11-х классов школ Насиминского, Пираллахинского, Хатаинского районов Баку, а также Билясуварского, Дашкесанского, Гедабейского, Имишлинского, Кюрдамирского, Габалинского, Товузского, Самухского, Шабранского, Евлахского, Ярдымлинского районов страны.

Пропускной лист на экзамен можно распечатать по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

Вместе с пропускным листом учащиеся должны распечатать и декларацию о состоянии здоровья.

Учащиеся будут сдавать экзамен в районе (городе) по месту расположения их школы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)