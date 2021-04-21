В Баку на безналичную оплату переведен еще один автобусный маршрут
БАКУ /Trend/ - В Баку проезд в автобусах №119 с 23 апреля будет оплачиваться посредством "BakıKart".
Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Как и во всех сферах обслуживания, в пассажироперевозках внедрение безналичной оплаты является одним из приоритетных вопросов. По поручению главы государства за последние пять лет в этом направлении были предприняты важные шаги.
Так, 53 процента автобусных маршрутов в столице интегрированы в систему безналичной оплаты. Посредством "BakıKart" проезд в общественном транспорте ежедневно оплачивает около 600 тысяч пассажиров (33% от общего числа).
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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