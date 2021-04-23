Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку завтра ожидается до 20 градусов тепла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Как отмечается, 24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер днем временами будет усиливаться до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем - 17-20 градусов тепла, в Баку ночью 11-13, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем - 45-50 процентов.

В регионах Азербайджана в субботу осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-15, днем - 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)