В Азербайджане продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги больным с COVID-19 в специализированных медучреждениях при Главном управлении здравоохранения города Баку.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, срок выплаты срочных надбавок продлен до первого июня 2021 года.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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