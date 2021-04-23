В Азербайджане продлен срок выплаты срочных надбавок к зарплате медработников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продлен срок выплаты срочных надбавок к заработной плате медработников, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги больным с COVID-19 в специализированных медучреждениях при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, срок выплаты срочных надбавок продлен до первого июня 2021 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)