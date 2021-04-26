В Азербайджане началась "Неделя иммунизации"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась "Неделя иммунизации", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав.
В связи с этим подписан соответствующий приказ, нацеленный на организацию на высоком уровне "Недели иммунизации", проводимой в европейском регионе по инициативе ВОЗ с 2006 года.
Ее проведение поручено руководителям медучреждений и организаций минздрава во всех городах и районах республики и рекомендовано руководителям других медучреждений и организаций.
Отметим, что в приказе отражены такие вопросы, как привлечение к иммунизации детей, по тем или иным причинам оставшимся в стороне от этого и др.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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