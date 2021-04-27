БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 1307 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2383 человека, скончались 27 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане выявлено 315 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 282 786 человека вылечились, 4429 – скончались, число активных больных составило 27 904

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 649 тестов, в целом за все время пандемии – 3 206 917 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова)