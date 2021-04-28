В водохранилище "Конделенчай-1" в Физули будет выпущено 1 500 мальков рыбы - минэкологии
ФИЗУЛИ /Trend/ - В водохранилище "Конделенчай-1" в Физулинском районе Азербайджана будет выпущено 1 500 мальков рыбы.
Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев в рамках поездки журналистов в Физулинский и Ходжавендский районы, сообщает в среду Trend.
По его словам, в водохранилище будут выпущены 1 000 мальков кутума и 500 - белого амура.
"Это окажет положительное воздействие на естественное восстановление и динамику популяций рыб водных бассейнов на освобожденных территориях", - сказал Алиев.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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