В водохранилище "Конделенчай-1" в Физули будет выпущено 1 500 мальков рыбы - минэкологии

ФИЗУЛИ /Trend/ - В водохранилище "Конделенчай-1" в Физулинском районе Азербайджана будет выпущено 1 500 мальков рыбы.

Об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Фирудин Алиев в рамках поездки журналистов в Физулинский и Ходжавендский районы, сообщает в среду Trend.

По его словам, в водохранилище будут выпущены 1 000 мальков кутума и 500 - белого амура.

"Это окажет положительное воздействие на естественное восстановление и динамику популяций рыб водных бассейнов на освобожденных территориях", - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)