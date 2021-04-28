В 2020 году общественный транспорт Баку перевез в условиях пандемии более 413 млн пассажиров - БТА

БАКУ /Trend/ - В 2020 году общественный транспорт Баку перевез в условиях пандемии более 413 миллионов пассажиров. В последние пять лет автобусы столицы совершили свыше 3,2 миллиарда рейсов.

Об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает в среду Trend.

По его словам, благодаря реформам, проведенным государством за последние пять лет, выросло качество услуг на общественном транспорте.

"За три года пассажироперевозки выросли на 170 миллионов человек, или более чем на 27 процентов. В настоящее время в Баку функционируют 169 автобусных маршрутов, 44 процента из них - внутригородские. В прошлом году было запущено 16 новых маршрутов, 12 из них экспресс-маршруты, а четыре - регулярные. Кроме того, изменена схема движения 26 автобусных маршрутов", - сказал Керимли.

Глава правления также сообщил, что в Баку за прошедшее время обновлено 40 процентов автобусных остановок.

"За последние пять лет установлена 791 автобусная остановка, в том числе 415 остановочных павильонов", - сказал Керимли.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)