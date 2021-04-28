В Азербайджане презентован проект "Умное село" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана подготовило презентацию "Умного села", которое будет создано на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что первый пилотный проект "Умное село" будет реализован в селах Агалы-1, Агалы-2 и Агалы-3 Зангиланского района.

"Реализация проекта будет осуществляться в основном по пяти компонентам. Это – жилищный сектор, секторы производства, социальных услуг, "умного сельского хозяйства"» и альтернативной энергии. На территории в первую очередь предусмотрено строительство с использованием инновационных стройматериалов полностью изолированных 200 индивидуальных домов. Инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе "умных" технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания, объекты общепита, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии", - сказал Керимов.

Министр отметил, что в реализации проекта примут участие специалисты из Турции, Китая, Италии и Израиля.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)