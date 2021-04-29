В Азербайджане около 30 % инвалидов отнесены к данной категории необоснованно – министр

БАКУ /Trend/ - При рассмотрении повторных обращений о продлении срока инвалидности было выявлено, что около 30 процентов этих лиц отнесены к данной категории необоснованно.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе слушаний на тему «Совершенствование законодательства в области экспертизы инвалидности и реабилитации» в Комитете по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент).

По его словам, ключевой принцип заключается в отмене поддельных и безосновательных назначений.

Министр также проинформировал депутатов о проделанной работе по оценке инвалидности военнослужащих, раненых во время Отечественной войны. По его словам, 405 ветеранам уже присвоена инвалидность, и этот процесс продолжается. На сегодня 17 ветеранам предоставлены высокотехнологичные протезы, 105 ветеранов находятся на стационарном лечении в реабилитационных центрах министерства, более 1200 ветеранам оказана психологическая помощь.

Предоставив информацию о новом проекте критериев «определения инвалидности», Сахиль Бабаев сказал, что он предусматривает ряд нововведений. Таким образом, инвалидность будет оцениваться в более широком диапазоне – процентами, а не в узком – в трех степенях, например. Министр также внес предложения по приведению действующих нормативно-правовых актов в соответствие с проектом. Он рассказал о проекте поправок в законодательство по новым критериям.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)