Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строящиеся в Габале и Шамкире детские реабилитационные центры планируется сдать в эксплуатацию в нынешнем году.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, эти центры строятся в рамках расширения сети детских реабилитационных учреждений в Габалинском и Шамкирском районах.

Каждый из них, рассчитанный на 50 койко-мест, будет ежегодно оказывать реабилитационные услуги около 1 800 детей с ограниченными возможностями здоровья на основе эффективных физиотерапевтических лечебных процедур.

Напомним, что в Азербайджане за период с начала 2019 года по первый квартал нынешнего капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию 12 реабилитационных и социальных учреждений, подведомственных минтруда. После открытия новых центров число граждан, которым ежегодно оказываются реабилитационные услуги, достигнет 30 тысяч.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)