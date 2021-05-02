Закупленная в России партия вакцины доставлена в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня из России в нашу страну доставлена первая партия российской вакцин от коронавируса Sputnik V. Самолет с 40 тыс. доз вакцин приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает в воскресенье Trend, самолет с вакцинами встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и другие официальные лица.

Отметим, что общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 1 505 206 человек, число привитых первой дозой вакцины – 971 523, второй – 533 683 человека.