Закупленная в России партия вакцины доставлена в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня из России в нашу страну доставлена первая партия российской вакцин от коронавируса Sputnik V. Самолет с 40 тыс. доз вакцин приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Как сообщает в воскресенье Trend, самолет с вакцинами встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов и другие официальные лица.
Отметим, что общее число вакцинированных в Азербайджане составляет 1 505 206 человек, число привитых первой дозой вакцины – 971 523, второй – 533 683 человека.
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