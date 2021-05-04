Завтра в Баку будет ветрено и дождливо
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, днем - местами дождь, порывистый северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-13, днем - 15-18, в Баку ночью - 11-13, днем - 16-18 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.
В некоторых районах Азербайджана завтра прогнозируются грозовые дожди, местами ливни, град, в высокогорье - снег, порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 17-21, в горах ночью - 3-8, днем - 8-13 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)