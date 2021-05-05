В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Баку
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане больше всего случаев заражения коронавирусом - 54,2% выявлено в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на сайт koronavirus.info.az
Число случаев заражения коронавирусом в Абшеронском районе страны составило 12,9%, низменных районах - 12%, Гянджа-Газахском регионе – 7,3%, Лянкяранском районе - 4,2%, Шеки-Загатальском регионе - 3,1%, Губа-Хачмазском регионе - 3%, Горном Ширване - 2,4%, в Верхнем Карабахе - 1,4%.
0,3% случая заражений приходится на приехавших из-за рубежа.
Наименьшее число случаев заражения по стране выявлено в Нахчыване - 0,005%.
Среди заразившихся коронавирусом 21% находится в возрасте 30-39 лет, 18% - 50-59 лет, 3% - в возрасте до 9 лет, 2% - старше 80 лет. Среди заразившихся коронавирусом 54% - женщины, 46% - мужчины.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)