Синоптик рассказала, сколько продлится ветреная погода в Баку

БАКУ /Trend/ - Ветреная погода в Баку сохранится в течение всего сегодняшнего дня, сказала в среду Trend директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

Она отметила, что в Баку сейчас дует сильный северо-западный ветер.

"Дождливая и ветреная погода сохранится в столице в течение всего сегодняшнего дня. Скорость ветра составит 15-20, в порывах - 25-30 метров в секунду. В регионах будут идти дожди, местами - ливни", - сказала Мамедова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)