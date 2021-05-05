Синоптик рассказала, сколько продлится ветреная погода в Баку
БАКУ /Trend/ - Ветреная погода в Баку сохранится в течение всего сегодняшнего дня, сказала в среду Trend директор Бюро прогнозов Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
Она отметила, что в Баку сейчас дует сильный северо-западный ветер.
"Дождливая и ветреная погода сохранится в столице в течение всего сегодняшнего дня. Скорость ветра составит 15-20, в порывах - 25-30 метров в секунду. В регионах будут идти дожди, местами - ливни", - сказала Мамедова.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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