Минэкологии Азербайджана подало в суд на "Азерсу"

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана подало в суд на ОАО "Азерсу" в связи со сбросом сточных вод в Каспийское море.

Как сообщил в пятницу Trend начальник Государственной службы экологической безопасности при минэкологии Хикмет Ализаде, завершено расследование, проведенное сотрудниками Госслужбы на основании распространившихся в соцсетях кадров относительно сброса сточных вод в Каспий по трубопроводу с территории Бибиэйбат в Сабаильском районе столицы.

По словам Ализаде, специалисты взяли пробы воды из трубопровода, провели биологические и химические анализы. По итогам проверок было установлено, что содержание ионов аммония в воде превышает норму в 30,4 раза, взвешенных твердых частиц - в 13,4 раза, а синтетических поверхностно-активных веществ - в 5,8 раза.

"В ходе расследования выяснилось, что сточные воды, образовавшиеся на данной территории, сбрасывались в Каспийское море без очистки насосами Бакинского водоканального управления ОАО "Азерсу". По факту составлены акт и протокол, собранные материалы направлены в суд на предмет оштрафования "Азерсу" в качестве юридического лица. Нами также направлено письмо в ОАО "Азерсу" с целью отвода сточных вод в централизованную канализационную сеть", - сказал Хикмет Ализаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)