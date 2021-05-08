Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав с результатом 38.850 балла, сообщает Trend.

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились команды-финалисты Кубка мира в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав.

В финал вышли команды Болгарии (42.600 балла), Италии (40.550 балла), Беларуси (39.150 балла), Азербайджана (38.850 балла), Украины (36.900 балла), Бразилии (36.550 балла) и Турции (36.450) и Израиля (35.550 балла)

По итогам многоборьям (сумма результатов за две программы: пять мечей, три обруча и две пары булав) первое место среди групповых команд заняла сборная Болгарии (88.150 балла), на втором месте – команда Италии (84.250 балла), на третьем – сборная Беларуси (81.900 балла).

Команда Азербайджана в многоборье заняла четвертое место (81.850 балла)

В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7–9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В групповых упражнениях за нашу страну в составе команды выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)