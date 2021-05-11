В Управлении дорожной полиции Баку прояснили вопрос о катализаторах автомобилей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Управление Государственной дорожной полиции Баку внесло ясность в вопрос по поводу отсутствия катализаторов у автомобилей.

Как сообщил во вторник Trend начальник отдела управления полковник Вагиф Асадов, отсутствие катализаторов в транспортных средствах повышает количество токсичных газов, выбрасываемых в окружающую среду, а это подпадает под административную ответственность.

«Эксплуатация таких автомобилей не допускается. Еще раз просим граждан следить за состоянием своих транспортных средств, принять необходимые меры по устранению имеющихся недостатков. В случае выявления неисправности при техническом осмотре или при обслуживании автомобиля эти неисправности необходимо устранить. Некоторые водители говорят, что эти автомобили были импортированы в страну в таком состоянии. Однако закон гласит, что водитель должен поддерживать транспортное средство в хорошем техническом состоянии. То есть в случае возникновения технической проблемы водитель должен ее устранить. Безопасность дорожного движения и охрана окружающей среды в Азербайджане обеспечиваются на уровне государственной программы, и каждый из нас должен понимать свою ответственность в этом направлении», – добавил Вагиф Асадов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)