Азербайджанский народ одержал победу в Отечественной войне благодаря единству – Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Армяне на протяжении многих лет оккупировали азербайджанские земли. Чем больше сплотится азербайджанский народ, тем больше будет у него побед. Мы всегда должны быть вместе, потому что азербайджанский народ одержал победу благодаря единству.

Об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, для победы были необходимы единство власти и народа и вера.

«Азербайджанский народ одержал победу в Отечественной войне благодаря единству», - сказал Пашазаде.

Он подчеркнул, что благодаря этому единству был уничтожен армянский фашизм.

Пашазаде отметил, что Азербайджан впервые отмечает праздник Рамазан как страна - победитель.

По его словам, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами войдет в историю как освободитель.

«За 44 дня под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева наша доблестная армия освободила оккупированные территории», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)