Шейхульислам рассказал, какой будет новая мечеть в городе Шуша
БАКУ /Trend/ - Мечеть, которую построят в Шуше, будет отличаться от других мечетей Азербайджана.
Об этом сказа председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в четверг Trend.
По его словам, начало строительства мечети в Шуше в честь победы Азербайджана в Отечественной войне является большим событием.
Напомним, что 12 мая 2021 года в Шуше был заложен фундамент новой мечети.
В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.
Проектирование мечети с двумя минаретами и куполом, украшенным мозаикой, осуществлено совместно азербайджанскими и итальянскими архитекторами.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)