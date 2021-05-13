Шейхульислам рассказал, какой будет новая мечеть в городе Шуша

БАКУ /Trend/ - Мечеть, которую построят в Шуше, будет отличаться от других мечетей Азербайджана.

Об этом сказа председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, начало строительства мечети в Шуше в честь победы Азербайджана в Отечественной войне является большим событием.

Напомним, что 12 мая 2021 года в Шуше был заложен фундамент новой мечети.

В мероприятии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Проектирование мечети с двумя минаретами и куполом, украшенным мозаикой, осуществлено совместно азербайджанскими и итальянскими архитекторами.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)